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Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Ömer Karaoğlu'nu Diyarbakırlılarla buluşturdu

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Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, ramazan ayına özel hazırladığı kültür sanat takvimi kapsamında ilahi ezgi sanatçısı Ömer Karaoğlu'nu Diyarbakırlılarla buluşturdu.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, ramazan ayına özel hazırladığı kültür sanat takvimi kapsamında ilahi ezgi sanatçısı Ömer Karaoğlu'nu Diyarbakırlılarla buluşturdu.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı'nın her kesime yönelik düzenlediği 2024 Ali Emiri Kültür-Sanat Sezonu takvimi ramazan ayı etkinlikleriyle devam ediyor.

"Bereketin İzinde Diyarbakır'da Ramazan" mottosuyla düzenlenen etkinlikler kapsamında sanatçı Ömer Karaoğlu sahne aldı.

Sezai Karakoç Kültür ve Kongre Merkezi Konferans Salonu'nda düzenlenen konserde Karaoğlu, Diyarbakırlılara birbirinden güzel eserlerini seslendirdi.

Program Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Mesut Tanrıkulu'un Ömer Karaoğlu'na plaket takdimi ile sona erdi.

Etkinliğe katılan vatandaşlardan Veysel Kaya, programdan çok memnun kaldığını belirterek, bu tür aktivitelerin devam etmesini istedi.???????

Katılımcılardan Muhammet Demir, "Belediyenin düzenlemiş olduğu konserlere geçen sene de katılmıştım. İnşallah bu tür etkinlikler artar. Belediyeye bu anlamda çok teşekkür ediyorum." dedi.???????

Kaynak: AA / Güncel

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