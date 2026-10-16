Haberler

Diyarbakır Bismil'de minibüsle çarpışan motosiklet sürücüsü 14 yaşında öldü

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Diyarbakır Bismil'de minibüsle çarpışan motosiklet sürücüsü 14 yaşında öldü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Diyarbakır Bismil'de minibüsle çarpışan motosikletin 14 yaşındaki sürücüsü hayatını kaybetti. Kaza yerine sevk edilen sağlık ekipleri sürücünün yaşamını yitirdiğini belirledi; cenaze otopsi için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü, soruşturma başlatıldı.

DİYARBAKIR'ın Bismil ilçesinde minibüsle çarpışan motosikletin sürücüsü Enes Taşan (14), hayatını kaybetti.

Kaza, sabah saatlerinde Bismil-Batman kara yolunun kırsal Yukarısalat Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Bismil'den Batman yönüne giden sürücüsünün kimliği belirlenemeyen 44 AFP 568 plakalı minibüs, aynı yönde ilerleyen Enes Taşan'ın kullandığı motosikletle çarpıştı. Motosikletin sürücüsü Taşan yola savruldu. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kontrolünde Enes Taşan'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Taşan'ın cansız bedeni, otopsi için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Galatasaray'dan Richarlison bombası! Tottenham ile pazarlık başladı

Ve bomba patlıyor! Galatasaray'dan çılgın hamle
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İstanbul'da 1 kişinin daha cansız bedeni bulundu, selde can kaybı 4'e yükseldi

Sel felaketinden bir acı haber daha

Fenerbahçe'de o görüntülerin sırrı ortaya çıktı! Asensio rest çekmiş

Bu olayın sırrı çözüldü! Asensio da kaybedildi gibi
Kadıköy Boğası, 1 milyon liralık hayalini İbrahim Tatlıses'e anlattı

Görüntü bomba! Milyonluk hayalini Tatlıses'e anlattı

CHP'de 48 isim ihraç edildi! İçlerinde partinin ağır topları da var

CHP'de deprem gibi ihraçlar! 48 kişi içinde bomba isimler var
Sen ne yaptın Iheanacho! Metin Oktay'ın 64 yıllık rekorunu kırdı

Türk futbolunda 64 yıl sonra bir ilk! Bunu kimse başaramamıştı
Fenerbahçe'de soyunma odası karıştı! İsmail Kartal ile 4 yıldız arasında kriz iddiası

Fenerbahçe'de deprem: Lukaku, Kante ve Greenwood...
9 kişinin öldüğü evde korkunç manzara! İçeri giren polislerin kanı dondu

9 kişinin öldüğü evde korkunç manzara! İçeri giren polislerin kanı dondu