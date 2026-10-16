Diyarbakır Bismil'de minibüsle çarpışan motosiklet sürücüsü 14 yaşında öldü

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DİYARBAKIR'ın Bismil ilçesinde minibüsle çarpışan motosikletin sürücüsü Enes Taşan (14), hayatını kaybetti.

Kaza, sabah saatlerinde Bismil-Batman kara yolunun kırsal Yukarısalat Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Bismil'den Batman yönüne giden sürücüsünün kimliği belirlenemeyen 44 AFP 568 plakalı minibüs, aynı yönde ilerleyen Enes Taşan'ın kullandığı motosikletle çarpıştı. Motosikletin sürücüsü Taşan yola savruldu. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kontrolünde Enes Taşan'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Taşan'ın cansız bedeni, otopsi için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı