Üye Girişi
Haberler

Diyarbakır Barosu Narin Güran Davasına Müşteki Olarak Başvurdu

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Diyarbakır Baro Başkanı Nahit Eren, Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin yürütülen soruşturma dosyasına müşteki olarak başvurduklarını açıkladı. Eren, Narin'in öldürülmesinin önemli bir etki yarattığını belirtirken, baronun adaletin sağlanması için çalışmalara katkıda bulunduğunu ifade etti.

Diyarbakır Baro Başkanı Nahit Eren, Narin Güran soruşturmasına ilişkin dosyaya müşteki olarak başvuru yaptıklarını açıkladı.

Merkez Bağlar ilçesinin Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolduktan sonra 8 Eylül'de Eğertutmaz Deresi'nde cansız bedenine ulaşılan Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma sürüyor.

Eren, Diyarbakır Barosu Toplantı Salonunda gazetecilere yaptığı açıklamada, Narin'in öldürülmesinin ülkede ciddi derecede yankı uyandırdığını ve benzer vaka dosyaları açısında milat olacağını söyledi.

Diyarbakır Barosunun ilk andan itibaren çalışmalara katkı sunduğunu kaydeden Eren, bugün itibarıyla da baro olarak Narin için adaletin tesisi ve faillerinin hak ettikleri cezayı almaları için dava ve soruşturma dosyasına müşteki olarak başvuru yaptıklarını belirtti.

Eren, şöyle konuştu:

"Diyarbakır Barosu, Narin'imizin müştekisi olarak dosyaya başvuru yaptı. Dava süreçlerinde biz buna katılma sıfatı diyoruz, bugün bütün aile bireylerinin bu dava dosyası açısından şüpheli konumda oldukları için tutuklu ve daha önce şüpheli olarak ifadeleri alındığı için müşteki sıfatı kazanamayacaklarından dolayı, yazılı başvurumuzla dosyaya resmi anlamda da müşteki sıfatıyla dahil edilme talebinde bulunduk."

Kaynak: AA / Bestami Bodruk - Güncel

Narin Güran Nahit Eren Politika 3-sayfa Güncel

Narin cinayetinde düğümü çözecek yazışma: Henüz bende değil ölmemiş

İşte cinayette düğümü çözecek yazışma

 Narin Güran cinayeti soruşturmasında yeni gelişme! Tutuklu amca yeniden savcılıkta

Narin Güran cinayeti soruşturmasında yeni gelişme! Tutuklu amca yeniden savcılıkta

 İstanbul'da kan donduran olay! Annesini katleden genç, günlerce cesediyle yaşadı

Annesini katleden genç, günlerce cesediyle yaşadı
6 Şubat'ta da ağır hasar almıştı! Naci Görür'den Adanalıların uykularını kaçıracak uyarı

Naci Görür'den bir şehrimizin uykularını kaçıracak uyarı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Türkiye transfer dönemi saat kaçta bitiyor, transferin bitmesine kaç saat kaldı? Al Nassr Al Ahli maçı CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Al Nassr Al Ahli maçı canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Ruben Vargas kimdir? Ruben Vargas kaç yaşında mevkisi ne, hangi takımlarda oynadı? Ahmet Sonuç kimdir? Jahrein gerçek adı ne? 14-15 Eylül Akaryakıt Fiyatları: Benzine, motorine, mazota zam ya da indirim var mı, gelecek mi? Jahrein tutuklandı mı, neden tutuklandı suçu ne? Jahrein hapiste mi? 14-15 Eylül bugün ve yarın hava nasıl olacak, yağış var mı? HAVA DURUMU! İstanbul'da yarın hava nasıl olacak, kaç derece? Roland Sallai kimdir? Roland Sallai kaç yaşında mevkisi ne, hangi takımlarda oynadı? İZSU İzmir su kesintisi! 14-15 Eylül Buca, Karabağlar, Bornova su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Roland Sallai uçak kodu ne? Roland Sallai ne zaman, saat kaçta İstanbul'a gelecek, hangi havalimanına inecek? Kötü Kan 68. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 13 Eylül Kötü Kan yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı?
title