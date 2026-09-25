Diyarbakır Bağlar'da eşini silahla öldüren şüpheli gözaltına alındı

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Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde tartıştığı karısını silahla öldüren şüpheli gözaltına alındı.

5 Nisan Mahallesi 840. Sokak'ta yaşayan O.Ç. (37) ile eşi A.Ç. (32) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine O.Ç, eşi A.Ç'ye silahla ateş etti.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, A.Ç'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

A.Ç'nin cenazesi otopsi için Diyarbakır Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Polis ekipleri, O.Ç'yi olay yerinde gözaltına aldı.

Kaynak: AA