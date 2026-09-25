Haberler

Diyarbakır Bağlar'da eşini silahla öldüren şüpheli gözaltına alındı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde bir şüpheli, tartıştığı eşini silahla öldürdükten sonra gözaltına alındı. 5 Nisan Mahallesi 840. Sokak'ta yaşanan tartışma kavgaya dönüşünce sağlık ekipleri eşin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde tartıştığı karısını silahla öldüren şüpheli gözaltına alındı.

5 Nisan Mahallesi 840. Sokak'ta yaşayan O.Ç. (37) ile eşi A.Ç. (32) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine O.Ç, eşi A.Ç'ye silahla ateş etti.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, A.Ç'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

A.Ç'nin cenazesi otopsi için Diyarbakır Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Polis ekipleri, O.Ç'yi olay yerinde gözaltına aldı.

Kaynak: AA
Bu haber 3 sitede yayınlandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a açıkça soruldu: Türk ordusu Yemen'e müdahale edecek mi?

Erdoğan'a açıkça soruldu: Türk ordusu Yemen'e müdahale edecek mi?
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Menderes Belediyesi rüşvet soruşturmasında 9 şüpheliden 7'si tutuklandı

CHP'li belediyeye ikinci dalga operasyon! 9 şüpheli için karar verildi
AYM önünde intihar girişiminde bulunan emekli polisten acı haber geldi

Emekli eyleminde canına kıymak istemişti: Acı haber hastaneden geldi
Alanya'da dehşet anları kamerada! Yayaya çarpan otomobil, karı kocanın beklediği durağa daldı

Önce yayaya sonra durağa çarptı! Karı koca otobüs bekliyordu
Birevim'den kritik açıklama! Emlak Katılım'a devirde resmi süreç başladı

Binlerce kişinin beklediği açıklama geldi
AYM önündeki eylemde acı olay! Emekli polis 'Geçinemiyorum' diyerek...

Emekli polis "Geçinemiyorum" diyerek...
Fon mağdurları paylaştı! Enver Çevik için özel sipariş Rolls-Royce... Yazıya dikkat

Enver Çevik için özel sipariş Rolls-Royce! Yazıya dikkat
Ömer Koç'tan İsrail'e destek veren Batı'ya sert tepki: Çok vahim sonuçları olacak

Ömer Koç'tan Batı'ya tarihi eleştiri: Bunun çok vahim sonuçları olacak