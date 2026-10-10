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Diyarbakır Bağlar'da çatı yangınında 7 kişi kurtarıldı, 5 kişi dumandan etkilendi

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Diyarbakır Bağlar'da çatı yangınında 7 kişi kurtarıldı, 5 kişi dumandan etkilendi
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Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde 8 katlı binanın çatısında öğle saatlerinde çıkan yangında mahsur kalan 7 kişi kurtarıldı. Yangında dumandan etkilenen 5 kişiye sağlık ekipleri müdahale etti, yangın itfaiye ekiplerince kontrol altına alınarak söndürüldü.

DİYARBAKIR'ın Bağlar ilçesinde 8 katlı binanın çatısında çıkan yangında mahsur kalan 7 kişi kurtarıldı, 5 kişi dumandan etkilendi.

Bağlar ilçesi Bağcılar Mahallesi Eski Siverek Caddesi'nde 8 katlı binanın çatısında, öğle saatlerinde yangın çıktı. Çatıdan yükselen dumanları görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, dumanların sardığı binanın üst katındaki dairelerde mahsur kalan 7 kişiyi kurtardı. Yangında dumandan etkilenen 5 kişiye sağlık ekipleri müdahale etti. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesine ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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