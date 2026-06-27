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Diyarbakır'da Anız Yangını

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Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde çıkan anız yangını, itfaiye ekipleri ve çevredekilerin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

DİYARBAKIR'ın Bağlar ilçesinde çıkan anız yangını, itfaiye ekipleri ile çevredekilerin müdahalesiyle söndürüldü.

Bağcılar Mahallesi Siverek Caddesi'ndeki boş arazide, öğle saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle anız yangını çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Çevredekilerin de desteğiyle yangın, kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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