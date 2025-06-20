Diyarbakır Anneleri Karne Gününde Hüzün Duydu

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Diyarbakır'da oturma eylemi yapan anneler, çocuklarının dağa kaçırılmasının acısını karne gününde daha da derin hissetti. Aileler, geçmişteki sevinçli günleri hatırlayarak gözyaşı döktü.

Diyarbakır anneleri karne gününe hüzünlü girdi

DİYARBAKIR - Diyarbakır'da oturma eylemi yapan aileler çocuklarının okul çağında kandırılıp dağa kaçırıldığını ve karne gününde eski günleri hatırladıklarını söyledi.

Diyarbakır'da birçok veli ve öğrenci karne sevinci yaşarken 3 Eylül 2019'da Diyarbakır'da eski HDP İl Başkanlığı binası önünde oturma eylemi başlatan aileler ise hüzünle karne gününe girdi. Üniversite öğrencisi Yavuz Çakmak'ın annesi Selvi Çakmak, 11 yıl önce Sakarya'da oğlunun üniversite okuduğu sırada kandırılıp dağa götürüldüğünü iddia etti. Çakmak, "11 yıldır ben bu acıyı çekiyorum. 6 yıldır ben bu çadıra her gün gelip gidiyorum. Oğlum gel seni seviyorum kapım sana açık korkma gel o lanet silahı gömün gelin devletimize teslim olun biz burada sizi bekliyoruz bu hasret bitsin. Yavuz oğlum sen çok başarılı bir öğrenciydin. Takdir belgen halen evde. Bugün karne günüdür ben çok üzülüyorum. Çocuklar karne aldığı zaman bende gözümü kapıdan ayırmıyordum oğlum gelecek karnesi ile. Oğlum dön gel hasret bitsin" ifadelerini kullandı.

Ortaokul 7'ci sınıfta oğlunun dağa kaçırıldığını söyleyen Mehmet Aydın'ın babası Nihat Aydın ise, 20 Mayıs 2015'te 13 yaşında Alipaşa İlk Öğretim okuluna gittiğini söyledi. Aydın, "Benim en çok üzüldüğüm şey bugün oğlum orada olmuş olmasaydı şuanda üniversiteye gidiyordu. Çocuğumun elinden kalemi aldılar, silah verdiler. Artık yeter gözlerimizden yaş kalmadı biran önce çocuklarımıza kavuşmak istiyoruz. Bu arada 'Terörsüz Türkiye' kapsamında da Cumhurbaşkanımıza ve Devlet Bahçeli'ye çok çok teşekkür ediyoruz. Oğlum 7'ci sınıfa kadar okudu hiçbir zaman sınıf tekrarı yapmadı her zaman takdir, teşekkür alırdı. Her geldiğinde karnesini getirirdi 'babacım al benim karnem burada' bende kendisiyle gurur duyardım. Gelirse yine onu okula yazdıracağım, okutacağım inşallah. Oğluma kavuştuğum zaman ben oğlumu yine okutacağım. Bunu elimizden aldılar, çocuklarımızı elimizden aldılar. Burada ölüme mahkum etmişler bizi, çocuklarımızı da dağda ölüme mahkum etmişler" şeklinde konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MEHMET ALİ KAYA - Güncel
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