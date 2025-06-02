Diyarbakır Anneleri Eylemlerine Devam Ediyor: Bir Aile Daha Katıldı

Diyarbakır Anneleri Eylemlerine Devam Ediyor: Bir Aile Daha Katıldı
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Diyarbakır anneleri, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocukları için eski HDP il binası önündeki oturma eylemine bir aile daha katıldı. Baba Mehmet Karacan, 1992 yılında kaybolan oğlunu yıllar sonra görmek istediğini ifade etti.

Diyarbakır annelerinin dağa kaçırılan çocukları için eski HDP il binası önündeki oturma eylemine bir aile daha katıldı.

Terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarına kavuşmak isteyen ailelerin 3 Eylül 2019'da HDP il binası önünde başlattığı oturma eylemi, 2100'üncü gününde sürüyor.

Ailelerin eski HDP il binası önündeki eylemine katılan baba Mehmet Karacan, basın mensuplarına, oğlunun 1992 yılında işe gitmek üzere evden çıktığını, bir daha da eve dönmediğini söyledi.

Karacan, oğlunun o dönem 16 yaşında olduğunu ifade ederek, "Eşim ve ben hastayız. Oğlum Murat evine gelsin, annesine ve babasına kavuşsun. Ömrümüzün son döneminde çocuğumuzu görmek istiyoruz." dedi.

Kaynak: AA / Mehmet Sıddık Kaya - Güncel
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