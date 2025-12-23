Haberler

Adliye önünde tekmeli-yumruklu kavga kamerada

Güncelleme:
Diyarbakır'da adliye önünde iki grup arasında çıkan tekmeli ve yumruklu kavga, kameralara yansıdı. Olay polis ekipleri tarafından sonlandırıldı.

DİYARBAKIR'da, adliye önünde aralarında kadınlarında olduğu iki grup arasında çıkan tekmeli ve yumruklu kavga, kameraya yansıdı.

Olay, öğle saatlerinde Yenişehir ilçesindeki Diyarbakır Adliyesi'nin önünde meydana geldi. Burada karşılaşan, aralarında kadınların da olduğu iki grup, henüz bilinmeyen nedenle tartıştı. Büyüyen tartışma, tekmeli ve yumruklu kavgaya dönüştü. Adliyede görevli polis ekipleri, tarafları ayırıp kavgayı sonlandırdı. Kavga, kameraya yansıdı.

Haber ve Görüntü: Gıyasettin TETİK-Seyfettin EKEN /DİYARBAKIR

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
