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Diyarbakır Adliyesi'nde taraflar kavga etti, yaralanan 2 kişi taburcu edildi

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Diyarbakır Adliyesi'nde iki taraf arasında çıkan kavgada yaralanan 2 kişi tedavi sonrası taburcu edildi. Gözaltına alınan 6 kişi ifade işlemlerinin ardından serbest bırakıldı; tarafların birbirinden şikayetçi olduğu öğrenildi.

TARAFLAR BİRBİRİNDEN ŞİKAYETÇİ OLDU

Diyarbakır Adliyesi'nde duruşmayı bekleyen iki taraf arasında çıkan tekme ve yumruklu kavgada yaralanan 2 kişi hastanedeki tedavilerinin ardından taburcu edildi. Olaya ilişkin polis ekiplerince gözaltına alınan 6 kişi, ifade işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Tarafların birbirinden şikayetçi olduğu öğrenildi.

Gıyasettin TETİK-Seyfettin EKEN/DİYARBAKIR,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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