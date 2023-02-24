Diyanet TV'de sunucu Ali Erbaş'ı överken kantarın topuzunu kaçırdı

Deprem bölgesini ziyaret eden Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, izlenimlerini Diyanet TV'de konuk olduğu programda anlattı. Erbaş'ın kucağında bir bebekle yer aldığı kareyi, "Fotoğraf, umudun ve ümidin fotoğrafı. Çünkü siz bebekleri kucağınıza alınca bebekler de kurtulmaya başladı" sözleriyle yorumlayan sunucu, sosyal medyada tepki çekti.

Diyanet TV'deki İyilik Vakti adlı programında, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın deprem bölgesinde bir bebekle çekildiği fotoğraf ekrana yansıtıldı ve Erbaş'a bu fotoğrafın hikayesi soruldu. Ali Erbaş, bir camiyi ziyaret ettiğini, bebeğin de bir Diyanet görevlisinin çocuğu olduğunu söyleyerek, "Bebeği kucağıma aldım, dua ettim" dedi.

"SİZ BEBEĞİ KUCAĞINIZA ALINCA ÇOK BEBEK KURTULDU"

Ali Erbaş'ın bu değerlendirmesinden sonra söze giren sunucu, "Fotoğraf, umudun ve ümidin fotoğrafı. Çünkü siz bebekleri kucağınıza alınca bebekler de kurtulmaya başladı. Hakikaten çok bebek kurtuldu" ifadelerini kullandı.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Sunucunun Erbaş'ı överken kantarın topuzunu kaçırdığı ana ilişkin görüntüler kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.