Diyanet'ten Hacı Adaylarına Sıcak Hava ve Sağlık Tavsiyeleri

Diyanet Mekke Hastanesi Başhekimi Rıdvan Yalçın, hacı adaylarının kutsal yolculuklarını sağlıklı bir şekilde tamamlamaları için ekipman ve beden sağlığına dikkat etmeleri gerektiğini söyledi.

Yalçın, gazetecilere, Arafat öncesi hacı adaylarının mutlaka yürüyüş yapacakları terliği denemeleri ve ayaklarına uygun terlikleri giymeleri tavsiyesinde bulunarak, beslenme ve dinlenmenin bu süreçte vazgeçilmez olduğunu belirtti.

Hacı adaylarının en çok dinlenme ve beslenmelerine dikkat etmeleri gerektiğini vurgulayan Yalçın, "Özellikle uykunuzu alın, ertesi gün dinç olmanız lazım. Günlük ilaçlarınızı da mutlaka yanınızda getirin, bu ilaçlarınızı da kullanın." dedi.

Yalçın, arife günü aşırı sıcak bir hava beklendiğini anlatarak, şöyle konuştu:

"Arife günü Arafat'ta bizi 50 derece veya üstünde bir sıcaklık bekliyor. Onun için mutlaka özellikle saat 10.00 ile 16.00 arasında çadırda kalınmalı. Bu sürede ibadet edilip dinlenilebilir. Yeterli düzeyde sıvı almak gerekiyor. Çadırın dışına çıkmak gerekiyorsa mutlaka şemsiye kullanılmalı. Cebel-i Rahme çıkma veya yürüme, tırmanma gibi şeyler de sıcağın altında yapılmamalı. Aynı şekilde sıvının yanında tuz da almak lazım."

Rıdvan Yalçın, şeytan taşlama sırasında yaşanabilecek yoğunluğa dikkati çekerek, kalabalık ortamlarda maske takılması gerektiği uyarısında bulundu.

Hacı adaylarının yaşanan yoğunlukta ezilme, düşme ve kazalara karşı dikkatli olması gerektiğini belirten Yalçın, Hac organizasyonu ve Suudi Arabistan yetkililerinin uyarılarına uyulması gerektiğini dile getirdi.

Beslenme ve yürüyüş esnasında hijyen kurallarına uyulması gerektiğine değinen Yalçın, hacı adaylarından kapalı kaplarda bol bol su tüketmesini istedi.

Yalçın, sıcak çarpması belirtileri ile ilgili de bilgi vererek, yaşanabilecek olumsuz durumlar karşısında vücudun serinletilmesi ve ilk yardım desteği alınması gerektiğini kaydetti.

Sağlık hizmetleri ve acil durum

Diyanet İşleri Başkanlığının sunduğu sağlık hizmetlerinin hac boyunca aktif olduğunu belirten Yalçın, hastane ve 13 sağlık ocağının hacı adaylarına sağlık hizmeti sunduğunu, hacı adaylarının Suudi Arabistan hattından 937'yi arayıp 4'ü tuşlayarak Türkçe yardım alabileceğini ifade etti.