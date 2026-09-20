Haberler

Diyanet, kadın çalıştayı harcamalarının devlet bütçesinden karşılanmadığını açıkladı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
+18 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Diyanet, 12-16 Eylül'de düzenlenen Yurt Dışı Vakıf ve Birlikler Kadın Çalıştayı'na ilişkin iddialar üzerine açıklama yaptı. Diyanet, konaklama, iaşe ve organizasyon için devlet bütçesinden harcama yapılmadığını, çalıştayın katılımcıların yerel imkanlarıyla karşılandığını bildirdi.

Diyanet İşleri Başkanlığı, "Yurt Dışı Vakıf ve Birlikler Kadın Çalıştayı"nda konaklama, iaşe ve organizasyona ilişkin hiçbir harcamanın devlet bütçesinden karşılanmadığını bildirdi.

Başkanlık, Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü koordinesinde 12-16 Eylül'de düzenlenen "Yurt Dışı Vakıf ve Birlikler Kadın Çalıştayı" ile ilgili bir basın yayın organında yer alan iddialar üzerine yazılı açıklama yaptı.

Çalıştayın yurt dışındaki vakıf ve birliklerinde gönüllülük esasıyla hizmet eden kadın temsilcilerin istişare zemininin tesisi, mesleki kapasitelerinin geliştirilmesi ve kurumlar arası koordinasyonun güçlendirilmesi amacıyla düzenlendiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Çalıştay, tamamen katılımcıların kendi yerel imkanlarıyla karşılanmak suretiyle gerçekleştirilmiş, konaklama, iaşe ve organizasyona müteallik hiçbir harcama devlet bütçesinden karşılanmamıştır. İlgili haberin gazetecilik basın ahlak esaslarıyla uyuşmayan ve gerçeği araştırıp nakletmekten ziyade ön yargılı ve maksadını aşan bir üslupla kaleme alındığı anlaşılmaktadır. Bu itibarla, Başkanlığımızın kamu kaynaklarını usulsüz kullandığı izlenimi doğuran ifadeler hakikatle bağdaşmamaktadır.

Kamu kaynaklarının kullanımında şeffaflığı ve hesap verebilirliği şiar edinen Başkanlığımızın faaliyetlerinin, eksik bilgiye ve sübjektif değerlendirmelere dayalı yorumlarla itibar zedeleyici bir biçimde kamuoyuna aktarılması esefle karşılanmaktadır. Diyanet İşleri Başkanlığının Anayasa ile tevdi edilen görevlerini azami tasarruf prensibiyle ifa etme gayretiyle gerçekleştirdiği faaliyetlerin, asılsız ve mesnetsiz iddialarla iftira niteliğinde haberleştirilmesi, aziz milletimiz ve sağduyulu kamuoyu tarafından ibretle takip edilmektedir. Sürdürülen bu temelsiz iddiaların haber kisvesi altında ısrarla dolaşıma sokulması, bilinçli ve organize bir surette Başkanlığımızı toplum nezdinde itibarsızlaştırma amacı taşımakta, bu durum, halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmektedir."

Açıklamada, doğru bilginin kamuoyuyla paylaşılması konusundaki hassasiyetin sürdürüleceği, tekzip ve tashih hakkının ise saklı tutulduğu ifade edildi.

Kaynak: AA
Alihan Kuriş soruşturması derinleşiyor! 23 şirkete kayyum atandı

Seçimlere müdahale edeceklerdi! 23 şirkete birden kayyum atandı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kamyonetin kapısı açıldı, bir anda kendini yolda buldu

Kamyonetin kapısı açılınca kendini yolda buldu
Meteoroloji'den iki ilde kuvvetli yağış uyarısı! Sel, heyelan ve yıldırım

Bu illerde yaşayanlar dikkat! Meteoroloji'den kritik uyarı geldi
Yargıya müdahale soruşturması! Savcı odası fotoğrafıyla gündeme gelen avukat tutuklandı

Savcının odasındaki pozlarıyla gündem olmuştu! O artık cezaevinde
Ayşegül Yaşar'ı nasıl öldürüp gömdüğünü adım adım anlattı! Soğukkanlılığı tüyler ürpertti

Kan donduran cinayeti adım adım anlattı!

Çiftçinin yeni umudu oldu! Az masrafla yüksek gelir getiriyor

Tarlasına eken sıfır masrafla servet kazanıyor
Trump tatili yarıda kesti! Husi saldırısı sonrası kritik karar masada

Gece yarısı sürpriz hamle! Tatili yarıda kesti, gözler şimdi o kararda
İstanbullular dikkat! FSM Köprüsü'nün Ankara istikameti ve Beykoz'da bazı yollar trafiğe kapatıldı

FSM Köprüsü'nde o istikamet kapandı! İşte alternatif güzergahlar