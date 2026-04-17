Diyanet İşleri Başkanlığı heyeti Suriye'yi ziyaret etti

Diyanet İşleri Başkanlığı heyeti, Suriye'nin başkenti Şam'a resmi bir ziyaret gerçekleştirerek bölgedeki hizmetlerin verimliliği ve sürdürülebilirliğini ele aldı.

Diyanet İşleri Başkanlığınca yapılan yazılı açıklamada, Dış İlişkiler Genel Müdürü Ensari Yentürk başkanlığındaki heyetin Şam'da Suriye Vakıflar Bakanı Muhammed Ebu El-Hayr Şükri ile bir araya geldiği belirtildi.

Açıklamada görüşüne yer verilen Şükri, Türkiye'ye desteği için teşekkür ederek, birçok alanda işbirliği yapılması hususunda mutabık kalındığını aktardı.

Yentürk de karşılıklı tecrübe paylaşımına önem verdiklerini ifade ederek, "Ortak bir tarih, inanç ve kültüre sahip olduğumuz Suriye'nin kadim ilmi tecrübesinden istifade etmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

heyetinin ayrıca, Suriye Baş Müftüsü Şeyh Usame El-Rifai, Türkiye'nin Şam Büyükelçiliği Birinci Müsteşarı Özgür Şahin ve Halep Başkonsolosu Muammer Hakan Cengiz ile bir araya geldiği, daha sonra Türkiye Diyanet Vakfı tarafından başlatılan eğitim kompleksi inşaatı alanında incelemelerde bulunduğu kaydedildi.