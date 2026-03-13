Haberler

Diyanet İşleri Başkanı Arpaguş, TDV'nin 51. kuruluş yılını kutladı

Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş, Türkiye Diyanet Vakfı'nın 51. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı ve vakfın insanlığa hizmet eden önemli çalışmalarını vurguladı.

Diyanet İşleri Başkanı ve Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Mütevelli Heyeti Başkanı Safi Arpaguş, TDV'nin kuruluşunun 51. yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Arpaguş, mesajında TDV'nin kuruluşundan itibaren iyiliği merkezine alarak çalışmalarını gerçekleştirdiğini ve insanlığa hizmet ettiğini belirtti.

Vakfın 51. kuruluş yıl dönümünü tebrik eden Arpaguş, "Eğitimden kültüre, insani yardımdan din hizmetlerine kadar yurt içinde ve gönül coğrafyamızın dört bir yanında önemli faaliyetler yürüten vakfımıza emek veren herkese teşekkür ediyor, hayırlı hizmetlerin artarak devam etmesini diliyorum." ifadelerini kullandı.

