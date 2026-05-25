Hacı adaylarının Arafat yolculuğu başladı

Hac ibadeti için kutsal topraklarda bulunan Türk hacı adaylarının Arafat yolculuğu, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Safi Arpaguş'un talimatıyla başladı.

Arpaguş'un talimatının ardından Diyanet İşleri Başkanlığının koordinasyonunda yürütülen organizasyon kapsamında hacı adayları, otellerinden belirlenen plan doğrultusunda peyderpey alınarak otobüslerle Arafat'a ulaştırılıyor.

Hac sürecinde ulaşım, sağlık, konaklama ve iaşe hizmetleri için yüzlerce görevli sahada çalışmalarını sürdürüyor.

Arafat'ta dua ve ibadetle vakit geçirecek olan hacı adayları, sabah namazını cemaatle eda ettikten sonra fetva ve irşat ekibinin Arafat için hazırladığı özel irşat programına katılacak.

İrşat çadırında gerçekleştirilecek program, merkezi ses sistemi aracılığıyla tüm çadırlara ulaştırılacak.

Türkiye'den gelen karilerin Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından arife günü öğle ve ikindi namazlarını cem ederek kılacak olan hacı adayları, Başkan Arpaguş'un yapacağı duayla vakfeye duracak.

Arafat sınırlarının açılmasıyla hacılar, Müzdelife bölgesine intikal edecek. Burada akşam ve yatsı namazlarını cem ederek kılacak olan hacılar, Müzdelife vakfesinin ardından şeytan taşlamak üzere Cemerat bölgesine hareket edecek.

Şeytan taşlamanın ardından ise Mescid-i Haram'a geçecek olan hacılar, burada ziyaret tavafı ve sa'y ibadetlerini yerine getirdikten sonra tıraş olarak ihramdan çıkacak.