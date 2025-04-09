Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, KKTC Din İşleri Başkanı Moral'ı Kabul Etti

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, KKTC Din İşleri Başkanı Hakan Moral'ı kabul etti.

Başkanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Erbaş, görüşmede, yeni görevine atanan Moral'ı tebrik etti, çalışmalarında başarılar diledi.

Kıbrıs'ın, Türkiye'nin kalbi olduğunu vurgulayan Erbaş, "Sizlerin orada olması ve bu hizmetleri en güzel bir şekilde yürütmeniz her zaman bizleri mutlu ediyor. İnşallah bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da birlik, beraberlik içerisinde tecrübelerimizi paylaşarak, geçmiş tecrübelerden istifade ederek, olumlu olumsuz yönleri değerlendirerek, daha iyiye nasıl gidebiliriz, daha güzel işler nasıl yapabiliriz? Bunların gayretinde olacağız. Cenab-ı Hak birliğimizi, beraberliğimizi daim eylesin." ifadelerini kullandı.

Hakan Moral de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Erbaş'a teşekkür etti.

Kabulde, Diyanet İşleri Başkanlığı Dış İlişkiler Genel Müdürü Mahmut Özdemir ile 1. Hukuk Müşaviri Selami Açan da yer aldı.