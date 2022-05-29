DİYANET İŞLERİ BAŞKANI ERBAŞ FETHİN YILDÖNÜMÜNDE AYASOFYA CAMİİ'NDE SABAH NAMAZI KILDIRDI - Haberler

DİYANET İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, İstanbul'un fethinin 569. yıl dönümünde sabah namazında Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde gençlerle buluştu.

Erbaş, '29 Mayıs sabahı fethin yıl dönümünde gençlerle Ayasofya'dayız" etkinliği kapsamında gençlerle sabah namazında buluştu. Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde gerçekleştirilen programda Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, sabah namazını kıldırdı, ardından Kur'an-ı Kerim okudu. Başkan Erbaş, namaz sonrası cemaate hitabında, fethin yıl dönümünde Ayasofya Camii'nde bir arada olmanın çok anlamlı olduğunu anlattı.

Erbaş, "Şehri İstanbul fatihini bekliyordu. Fatih Sultan Mehmet Han'ı bekliyordu. Fatih olmak demek ki ona nasip olacaktı. 1453 yılında, 21 yaşında artık fethin zamanı gelmişti. 'Elde sensin dilde sen, gönüldesin baştasın. Fatih'in İstanbul'u fethettiği yaştasın.' diyor ya şair işte sizler gibi gençler görüyorum. Fatih'in yaşında gençler şu anda Fatih'in emaneti fethin emaneti Ayasofya Camisi'nde sabah namazında birlikte secde etti. İnşallah sizler nice insanların gönüllerini fethederek namaz kılmayan insanların, namaz kılmayan arkadaşlarınızın namaz kılmasına vesile olarak fetihler gerçekleştireceksiniz"

Başkan Erbaş program sonrası gençlerle hatıra fotoğrafı çektirdi.

Demirören Haber Ajansı / Güncel