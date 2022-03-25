Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Ayşe Hatun Camisi'nin açılışında konuştu (1)
AA - Erlevent Gülbitti - Güncel
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Ayşe Hatun Camisi Ayşe Hatun Camisi'nin içi Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın camiye girişi AK Parti Ankara Milletvekili Emrullah İşler'in konuşması Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın kürsüye gelişi Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın konuşması ANKARA - Diyanet İşleri Başkanı Ali...
Ayşe Hatun Camisi
Ayşe Hatun Camisi'nin içi
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın camiye girişi
AK Parti Ankara Milletvekili Emrullah İşler'in konuşması
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın kürsüye gelişi
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın konuşması ANKARA - Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Ankara'da Ayşe Hatun Camisi'nin açılışında konuştu. (1)