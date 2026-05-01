Diyanet İşleri Başkanı Arpaguş Paris'te DİTİB Zirvesi'ne katıldı Açıklaması

Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş, Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) Zirvesi'nde, Fransa'da pek çok alanda aktif rol alan Türklerin bu ülkenin toplumsal hayatına önemli katkılar sunduğunu belirtti.

DİTİB Fransa'nın kuruluşunun 40. yılı ve Mevlid-i Nebi Haftası dolayısıyla başkent Paris'te DİTİB Zirvesi düzenlendi.

Zirveye, Diyanet İşleri Başkanı Arpaguş, Türkiye'nin Paris Başkonsolosu Kerem Yılmaz, DİTİB Fransa Başkanı ve Paris Din Hizmetleri Müşaviri Bayram Demirtaş ile çok sayıda konuk katıldı.

DİTİB Fransa'nın hikayesinin anlatıldığı videonun gösterildiği zirvede, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi İmam Hatibi Ferruh Muştuer Kur'an-ı Kerim okudu.

Zirvede, şair Necip Fazıl Kısakürek'in "Sakarya Türküsü" şiiri okundu, sanatçı Mevlan Kurtishi ilahiler seslendirdi.

Arpaguş, burada yaptığı konuşmada, Hazreti Muhammed'in dünyayı teşriflerinin 1500. yıl dönümü, DİTİB Fransa'nın kuruluşunun 40. yılı ve bir mabedin açılışı vesilesiyle Paris'te bulunduğunu söyledi.

Fransa'da yaklaşık 6 milyon Müslümanın yaşadığına dikkati çeken Arpaguş, şöyle devam etti:

"Bu büyük topluluğun içinde en organize toplumun Türk toplumu, sizler olduğunu memnuniyetle belirtmek isteriz. Yarım asrı aşan bir geçmişin, emeğin, sabrın ve fedakarlığın neticesi olarak burada organize olan Türkler, artık bu ülkenin sosyo-kültürel ve ekonomik hayatının ayrılmaz bir parçası haline gelmiştir."

1960'lı yıllarda başlayan iş gücü göçüyle Fransa'ya gelen ilk neslin zor şartlar altında yaşadığını ancak güçlü bir miras ürettiğini ifade eden Arpaguş, "Onlar, alın terleriyle burada sadece geçimlerini, rızıklarını temin etmediler. Aynı zamanda kimliklerini, inançlarını ve değerlerini de muhafaza ettiler. Allah onlardan razı olsun." dedi.

Arpaguş, Fransa'daki Türklerle ilgili bugün çok daha farklı bir tabloyla karşı karşıya olduklarını belirterek, "Hukuktan mühendisliğe, tıptan eğitime, sanayiden kamu hizmetine kadar pek çok alanda aktif rol alan kardeşlerimiz Fransa'da toplumsal hayata önemli katkılar sunuyor bugün." diye konuştu.

"Bu topraklar sizler için artık bir gurbet diyarı değildir"

"1986 yılında kurulan DİTİB, 40 yılı aşkın süredir Fransa'daki Müslümanların dini, sosyal ve kültürel ihtiyaçlarına cevap veren önemli bir çatı kurum olmuştur." diyen Arpaguş, DİTİB'in toplumsal huzuru önceleyen, birlikte yaşama kültürünü esas alan bir anlayışı benimsediğini söyledi.

Arpaguş, "Bu topraklar sizler için artık bir gurbet diyarı değildir. Geçiminizi temin ettiğiniz iş yeriniz, yaşamınızı sürdürdüğünüz yuvanız ve geleceğinizi inşa ettiğiniz ikinci bir vatanınızdır." diye konuştu.

Türkçeyi korumak ve gelecek nesillere aktarmanın ortak bir sorumluluk olduğuna işaret eden Arpaguş, "Çocuklarımız hem yaşadıkları bu ülkenin dilini en iyi şekilde öğrenmeli hem de ana dillerini asla ve asla unutmamalıdırlar. Daha da önemlisi her bir çocuğumuzun kendi inanç ve medeniyet kökleriyle sarsılmaz bir bağ kurması, bu değerleri yalnızca bilmekle kalmayıp benliğine nakşetmesi gerektiğidir." ifadesini kullandı.

Arpaguş, en büyük hedeflerinin erdemli, ahlaklı ve iyi insanlar yetiştirmek olduğunu dile getirdi.

"Bizim nihai gayemiz, Peygamber Efendimizin rehberliğinde bir hayat yaşayarak Allah'ın rızasını kazanmak ve ebedi kurtuluşa nail olabilmektir." diyen Arpaguş, Hazreti Muhammed'in hayatının tüm insanlık için numune-i imtisal olduğunu söyledi.

Arpaguş, Hazreti Muhammed'in güzel ahlak üzere gönderildiğini belirterek, "Millet olarak bizler Peygamber Efendimizi apayrı bir muhabbetle severiz. O'nu sevdiğimiz için O'nun Ehl-i Beyt'ini severiz. Ashabını severiz. O'nun yolundan yürüyenleri severiz. Biliriz ki Allah'ın sevgisini kazanmanın yolu Resulullah'ı sevmekten, O'nun yoluna gönül vermekten ve O'nu örnek almaktan geçer." dedi.

Konuşmasında ailenin önemine de dikkati çeken Arpaguş, zirveye katılanlara Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını iletti.

"Kurucu neslimiz, tüm zorluklara rağmen inancını, değerlerini yaşamayı ve muhafaza etmeyi başarmıştır"

DİTİB Fransa Başkanı ve Paris Din Hizmetleri Müşaviri Demirtaş da Hazreti Muhammed'in, adaletin, merhametin, emanete riayetin ve güzel ahlakın en mükemmel örneği olduğunu söyledi.

DİTİB'in bu değerleri esas alarak bu topraklarda topluma fayda üretmeyi, birlikte yaşama kültürünü güçlendirmeyi ve hayırlı bireyler yetiştirmeyi ilke edindiğini vurgulayan Demirtaş, "Kurucu neslimiz, tüm zorluklara rağmen inancını, değerlerini yaşamayı ve muhafaza etmeyi başarmıştır." dedi.

Demirtaş, bugün Fransa'da iyi eğitimli, çok dilli, yaşadığı topluma katkı sunan bir Türk nesli olduğunu dile getirerek, "Bu tablo, sadece bir değişimin değil, aynı zamanda bir neslin sabır ve fedakarlıkla verdiği mücadelenin sonucudur." diye konuştu.

"Bizler, hem Türkiye'nin köklerini taşıyan hem de Fransa'nın ayrılmaz bir parçası olarak bu topluma katkı sunan bir kuruluşuz." ifadesini kullanan Demirtaş, DİTİB Fransa'nın bugün ülke geneline yayılmış güçlü bir teşkilata dönüştüğünü kaydetti.