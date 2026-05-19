Haberler

Diyanet İşleri Başkanı Arpaguş, Medine'de hac organizasyonu çalışmalarına ilişkin bilgi aldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş, 2026 Yılı Hac Organizasyonu kapsamında Medine'deki koordinasyon, iskan, sağlık ve ulaşım ekiplerinden bilgi alarak incelemelerde bulundu.

Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş, "2026 Yılı Hac Organizasyonu" kapsamında Medine'de yürütülen hizmetlerle ilgili yetkililerden bilgi aldı.

Diyanet'ten yapılan açıklamaya göre, Diyanet İşleri Başkanı Arpaguş, hac ibadeti için ilk olarak Medine'ye gitti.

Burada yürütülen hac hizmetleriyle ilgili incelemelerde bulunan Arpaguş, Medine'de Koordinasyon ve İskan Ekip Başkanlığı ile Medine Bölge Merkezi'ni ziyaret etti.

Arpaguş, ziyaretinde "2026 Yılı Hac Organizasyonu" kapsamında, Medine Koordinasyon ve İskan Ekip Başkanı Mehmet Zengin, Medine Havalimanı Ekip Başkanı Muammer Şahin, Kargo Ekip Başkanı Mehmet Şükrü Kılıç, Medine Bölge Sorumlusu Yaşar Bolat, Medine Acentalar Sorumlusu Ömer Erden, Medine Sağlık Ekibi Sorumlusu Başhekim Yardımcısı Prof. Dr. Hasan Kayabaşı'ndan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Ziyaretlerde, Arpaguş'a Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Fatih Mehmet Karaca, Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu Başkanı Osman İyişenyürek, Dış İlişkiler Genel Müdürü Ensari Yentürk, Yönetim Hizmetleri Genel Müdürü Nazif Fethi Yalçınkaya, Riyad Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşaviri Ramazan Muslu ve Cidde Başkonsolosluğu Din Hizmetleri Ataşesi Ahmet Oğuz da eşlik etti.

Kaynak: AA / Dilhan Türker Yıldız
İsrail Sumud Filosu'ndaki tekneye çarptı, bağlantı koptu

Filodaki tekneyle bağlantı koptu, haber alınamıyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İsrail ordusunda cinsel saldırı bildirimleri 2025'te 2 bin 420'ye yükseldi

İsrail ordusu, kendi rezilliğini itiraf etti! Resmen çare bulamıyorlar
Gençlerbirliği'nin yıldız kalecisi Velho, Dünya Kupası'na gidiyor

Türkiye'ye gelmeden tanınmıyordu! Şimdi tüm dünya onu izleyecek
'Kara kutu' denilen Bülent Karakaş elinde bavullarla kaçarken yakalandı

"Kara kutu" elinde bavullarla kaçarken yakalandı
Icardi'ye dev talip! Her şeye sil baştan başlayabilir

Dev talip! Her şeye sil baştan başlayabilir
Mogan Gölü'ne atık su deşarjına 1 milyon 680 bin lira ceza

Bu görüntülerin bedeli ağır oldu! Bakanlıktan rekor ceza
Reha Muhtar'ın son halini gören inanamıyor

Türk televizyonunun unutulmaz ismiydi! Son halini gören tanıyamıyor
Estonya'da NATO'ya ait savaş uçağı, İHA'yı düşürdü

NATO'ya ait savaş uçakları, İHA'yı anında düşürdü