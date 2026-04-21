Diyanet İşleri Başkanı Arpaguş, Kosova İslam Birliği Başkanı Ternava'yı Kabul Etti

Kosova İslam Birliği Başkanı Müftü Naim Ternava ve beraberindeki heyet, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Safi Arpaguş'u ziyaret etti. Başkan Arpaguş, Ternava'ya ziyaretinden dolayı teşekkür etti.

Ternava, kabulden duyduğu memnuniyeti ifade ederek Başkan Arpaguş'a teşekkür etti.

Kabulde, Diyanet İşleri Başkanlığı Dış İlişkiler Genel Müdürü Ensari Yentürk ve Uluslararası Müslüman Topluluklarla Dayanışma Vakfı (MÜSDAV) Yönetim Kurulu Başkan Vekili Bünyamin Albayrak da hazır bulundu.

Kaynak: ANKA