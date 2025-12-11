Diyanet İşleri Başkanı Arpaguş, "3. Dönem Aday Din Görevlileri Mezuniyet Programı"nda konuştu Açıklaması

Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş, "Günümüz toplumunun ihtiyaçları, din görevlilerinin görev alanını cami ve Kur'an kursu duvarlarının çok ötesine taşımayı da gerektirmektedir." değerlendirmesinde bulundu.

Diyanet İşleri Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Arpaguş, Diyanet Akademisi Başkanlığınca, Ankara Dini Yüksek İhtisas Merkezi'nde düzenlenen "3. Dönem Aday Din Görevlileri Mezuniyet Programı"na katıldı.

Programda mezun kursiyerlere son derslerini veren Arpaguş, Diyanet İşleri Başkanlığının görevlerinin arasında Kur'an öğretimi ve eğitimi programlarının özel yerinin olduğunu dile getirdi.

Diyanet İşleri Başkanlığının, 4-6 yaş kurslarından hafızlık kurslarına, ihtiyaç odaklı programlardan yaz Kur'an kurslarına kadar birçok farklı formatta aktif olarak Kur'an ve din eğitimi verdiğine dikkati çeken Arpaguş, "Verilen bu eğitimleri, milletimizin bu sahada güvenilir bilgiye ulaşmaları noktasında büyük bir imkan olarak görüyoruz. Bu kurslarımızı, Kur'an-ı Kerim'in ilkelerinin ve Peygamber Efendimizin örnekliğinin hayata taşınması hususunda güçlü bir zemin olarak değerlendiriyoruz." ifadelerini kullandı.

Arpaguş, Diyanet İşleri Başkanlığının hizmetlerinin sadece mihrap, minber, kürsü görevlerinden ve Kur'an hizmetlerinden ibaret olmadığını belirterek, şunları kaydetti:

"Günümüz toplumunun ihtiyaçları, din görevlilerinin görev alanını cami ve Kur'an kursu duvarlarının çok ötesine taşımayı da gerektirmektedir. Gençlik merkezlerinde, hastanelerde, huzurevlerinde, cezaevlerinde, üniversite yurtlarında ve daha pek çok alanda hizmet üretmek ve bütün bu alanlarda milletimizin her bir ferdinin manevi hayatına rehberlik etmek, Diyanet İşleri Başkanlığı olarak bizim sorumluluk alanımızdır."

"Bu süreçten yüz akıyla çıkmanın yolu, Kur'an ve sünnete sarılmak"

İletişim alanındaki teknolojik gelişmelerin inanç ve kültür alanındaki etkileşimi küresel boyuta taşıdığını ifade eden Arpaguş, dünyanın herhangi bir yerinde ortaya çıkan bir düşüncenin kısa sürede bütün insanlığı etkisi altına alabildiğine dikkati çekti.

Diyanet İşleri Başkanı Arpaguş, "Hayatın birçok alanını etkileyen oldukça karmaşık ve bir o kadar da zorlu olan bu süreçten yüz akıyla çıkmanın yolu, öncelikle temel kaynaklarımız Kur'an ve sünnete sarılmak, inanç ve medeniyet değerlerimizi olabildiğince kuşanabilmektir, doğru bilgi edinmek ve bu bilgiyi doğru şekilde aktarabilmektir. Bunu yaparken de topluma en güzel şekilde örneklik etmek, nezaket ve zarafetle davranmak, hizmette dirayet göstermek ve bu yolda kararlılıkla yürütmektir." değerlendirmesinde bulundu.

Programda Arpaguş, mezun kursiyerlere başarı belgelerini takdim etti.