Diyanet İşleri Başkanı: İlahiyat mezunu olmayanların artık imam olma imkanı kalmadı

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Başkanlığımızda il müftülerimiz, ilçe müftülerimiz, vaizlerimiz hepsi ilahiyat fakültesi mezunu. İlahiyat fakültesi mezunu olmayanların artık imam dahi olma imkanı kalmıyor." dedi.

"BÜYÜK BİR DEVRİM OLDU"

Erbaş, Ankara Üniversitesi Beşevler 10. Yıl Yerleşkesi Güneş Meydanı'nda düzenlenen İlahiyat Fakültesi 2023-2024 Mezuniyet Töreni'nde yaptığı konuşmada, İslam medeniyetinin, ilim medeniyeti, Hazreti Muhammed'in de bu medeniyetin başöğretmeni olduğunu ifade etti.

İslam medeniyetinin minareleriyle, mektepleriyle, medreseleriyle insanları güzelleştirdiğini belirten Erbaş "İlahiyat mezunu arkadaşlarımız, kardeşlerimiz, mezunlarımız Diyanet Akademisi'ne girecek, burada bilgilerini yenileyecek, oradan Diyanet İşleri Başkanlığında imam, Kur'an kursu öğretmeni, müezzin, vaiz, müftü ya da idareci olacaklar." dedi.

Erbaş sözlerinin devamında "Bugün Başkanlığımızda il müftülerimiz, ilçe müftülerimiz, vaizlerimiz hepsi ilahiyat fakültesi mezunu. İlahiyat fakültesi mezunu olmayanların artık imam dahi olma imkanı kalmıyor ileriye doğru. Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde kurulan Diyanet Akademisi büyük bir devrim oldu."