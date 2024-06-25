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Diyanet İşleri Başkanı: İlahiyat mezunu olmayanların artık imam olma imkanı kalmadı

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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, İlahiyat Fakültesi mezuniyet töreni sırasında yaptığı konuşmada ilahiyat bölümünden mezun olmayanların artık imam dahi olma imkanı kalmadığını belirtti. Erbaş, din görevlilerinin yetişmesinde Diyanet Akademisi'nin önemine de işaret ederek "Büyük bir devrim oldu." dedi.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Başkanlığımızda il müftülerimiz, ilçe müftülerimiz, vaizlerimiz hepsi ilahiyat fakültesi mezunu. İlahiyat fakültesi mezunu olmayanların artık imam dahi olma imkanı kalmıyor." dedi.

"BÜYÜK BİR DEVRİM OLDU"

Erbaş, Ankara Üniversitesi Beşevler 10. Yıl Yerleşkesi Güneş Meydanı'nda düzenlenen İlahiyat Fakültesi 2023-2024 Mezuniyet Töreni'nde yaptığı konuşmada, İslam medeniyetinin, ilim medeniyeti, Hazreti Muhammed'in de bu medeniyetin başöğretmeni olduğunu ifade etti.

Diyanet İşleri Başkanı: İlahiyat mezunu olmayanlar imam olamayacak

İslam medeniyetinin minareleriyle, mektepleriyle, medreseleriyle insanları güzelleştirdiğini belirten Erbaş "İlahiyat mezunu arkadaşlarımız, kardeşlerimiz, mezunlarımız Diyanet Akademisi'ne girecek, burada bilgilerini yenileyecek, oradan Diyanet İşleri Başkanlığında imam, Kur'an kursu öğretmeni, müezzin, vaiz, müftü ya da idareci olacaklar." dedi.

Erbaş sözlerinin devamında "Bugün Başkanlığımızda il müftülerimiz, ilçe müftülerimiz, vaizlerimiz hepsi ilahiyat fakültesi mezunu. İlahiyat fakültesi mezunu olmayanların artık imam dahi olma imkanı kalmıyor ileriye doğru. Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde kurulan Diyanet Akademisi büyük bir devrim oldu."

Kaynak: AA / Güncel

Ali Erbaş Politika Güncel Haberler

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Yorumlar (1)

VEFA:

Kadroları tıka basa, gereğinin de üzerinde imam alarak doldurduktan sonra bu düzenlemenin ne anlamı kaldı ki. Tasarrufa önce Diyanetten başlamalıdır. İbadette mütevazilik esastır...

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