Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş Bosna-Hersek'te EUFOR Türk Temsil Heyeti'ni Ziyaret Etti

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Bosna-Hersek'teki Avrupa Birliği Barış Gücü Misyonu (EUFOR) Türk Temsil Heyeti Başkanlığını ziyaret etti.

Diyanetten yapılan açıklamaya göre Erbaş, Bosna-Hersek'in başkenti Saraybosna'da bulunan EUFOR Türk Temsil Heyeti Başkanlığına ziyarette bulundu.

Erbaş, Srebrenitsa soykırımını anmak ve resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Saraybosna'da, Butmir Kışlası'nda EUFOR Türk Temsil Heyeti Başkanı Albay Mahmut Sert tarafından karşılandı.

Tören mangasını selamlayan Erbaş, daha sonra Albay Sert'ten çalışmalarına ilişkin bilgi aldı.

Erbaş'a ziyaretinde, Türkiye'nin Bosna-Hersek Büyükelçisi Emin Akseki ve Din Hizmetleri Müşaviri Mustafa Güvenç eşlik etti.