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Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Burhan İşliyen'den 'Ailemiz ve Geleceğimiz' Konferansı

Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Burhan İşliyen'den 'Ailemiz ve Geleceğimiz' Konferansı
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Doç. Dr. Burhan İşliyen, Yozgat'ın Sorgun ilçesinde düzenlenen konferansta ailenin toplum ve ülke geleceğindeki önemine dikkat çekerek aile değerlerinin korunması gerektiğini vurguladı.

Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Burhan İşliyen, Yozgat'ın Sorgun ilçesinde "Ailemiz ve Geleceğimiz" konulu konferans verdi.

Sorgun İlçe Müftülüğü tarafından İlyas Arslan Sinema ve Tiyatro Salonu'nda düzenlenen konferansta konuşan İşliyen, toplumun temelini oluşturan ailenin, ülkelerin geleceğinde önemli rol oynadığını söyledi.

Gerçek anlamda huzurun ancak sağlam temellere dayanan bir aile yapısıyla mümkün olduğunu vurgulayan İşliyen, "Aile yapısının bozulmasında üç temel tehdit var. Birisi medya, birisi moda, ikisine bağlı olarak da mantalite. Ailelerimizin üzerine yağan bu asit yağmurlarından onları korumamız gerekir. Sevdiklerinize sevdiğinizi söyleyin. Onlara sevgiyle yaklaşın. Ailede huzuru sağlayacak iki şey vardır. Biri sevgi, biri merhamet." diye konuştu.

Kaynak: AA / Şahin Özmen - Güncel
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