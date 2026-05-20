Diyanet İşleri Başkanlığı 1128 sözleşmeli personel alacak
Diyanet İşleri Başkanlığı, taşra teşkilatında açık bulunan koruma ve güvenlik görevlisi, aşçı ve temizlik görevlisi pozisyonları için 1128 sözleşmeli personel alımı yapacağını duyurdu. Başvurular 22 Mayıs-5 Haziran tarihlerinde sinav.diyanet.gov.tr üzerinden yapılacak.
Başkanlıktan yapılan açıklamaya göre, taşra teşkilatında açık bulunan alanlarda 338 koruma ve güvenlik görevlisi, 216 aşçı, 574 temizlik görevlisi istihdam edilecek.
Başvuru şartlarını taşıyan erkek ve kadın adaylar, 22 Mayıs-5 Haziran tarihlerinde "sinav.diyanet.gov.tr" internet adresi üzerinden başvuru yapabilecek.
Sınava ilişkin detaylı bilgiler, Diyanet İşleri Başkanlığının internet sitesinde yer alıyor.
Kaynak: AA / Fırat Taşdemir