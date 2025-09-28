Haberler

Diyadin'de Traktör Kazası: 18 Yaşındaki Genç Hayatını Kaybetti

Ağrı'nın Diyadin ilçesinde traktörden düşen 18 yaşındaki M.D. yaşamını yitirdi. Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edilirken, genç hastaneye kaldırıldı fakat kurtarılamadı.

Ağrı'nın Diyadin ilçesinde, traktörden düşüp altında kalan 18 yaşındaki genç yaşamını yitirdi.

Kuşburnu köyünde S.T. idaresindeki 01 YN 216 plakalı traktörde oturan M.D. (18), düşerek traktörün altında kaldı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan M.D, kaldırıldığı Diyadin Devlet Hastanesinde tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Kaynak: AA / Abdullah Söylemez - Güncel
