Diyadin'de Sağanak Yağış Hayatı Olumsuz Etkiledi

Diyadin'de Sağanak Yağış Hayatı Olumsuz Etkiledi
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Ağrı'nın Diyadin ilçesinde akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış, cadde ve sokaklarda su birikintilerine neden oldu. Sürücüler su birikintileri nedeniyle zor anlar yaşadı.

Ağrı'nın Diyadin ilçesinde etkili olan sağanak yağış yaşamı olumsuz etkiledi.

İlçede akşam saatlerinde sağanak etkili oldu.

Yağışın ardından cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

Sürücüler su birikintileri nedeniyle araçlarıyla ilerlemekte güçlük çekti.

Kaynak: AA / Emre Peker - Güncel
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