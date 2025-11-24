Divriği'de Maden Göçüğünde Kaybolan Şantiye Müdürü İçin Arama Çalışmaları Devam Ediyor

SİVAS'ın Divriği ilçesinde demir madeni ocağında meydana gelen göçükte toprak altında kalan şantiye müdürü Sabri Yıldırım'ı (66) arama çalışmaları 8'inci gününde sürüyor.

Olay, 17 Kasım günü ilçeye bağlı Çaltı köyü mevkisinde faaliyet gösteren demir madeni ocağında meydana geldi. Maden sahasında çalışma yapıldığı sırada, henüz bilinmeyen nedenle göçük oluştu. Sahada görev yapan şantiye müdürü Sabri Yıldırım, toprak altında kaldı. Madende bulunan diğer işçilerin ihbarıyla olay yerine sağlık, itfaiye, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. Bölgede Sabri Yıldırım'ı kurtarmak için 8 gündür AFAD, jandarma asayiş timi, komando timi ve itfaiye ekipleri olmak üzere 60 personel görev yapıyor. Gece ara verilen çalışmalar, sabah saatlerinde yeniden başlıyor. Yıldırım'ın bulunduğu bölgede zaman zaman toprak kaymaları yaşanması nedeniyle çalışmalar titizlikle yürütülüyor.