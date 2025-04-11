DİTİB Württemberg Eyalet Başkanı İsmet Harbi, Tekirdağ Valisi'ni Ziyaret Etti

Diyanet İşleri Başkanlığı Türk İslam Birliği (DİTİB) Württemberg Eyalet Birliği Başkanı İsmet Harbi, Tekirdağ Valisi Recep Soytürk'ü ziyaret etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Soytürk makamında kabul ettiği, Harbi ile bir süre görüştü.

Soytürk, ziyaretinden dolayı Harbi'ye teşekkür etti.

Ziyarette, Harbi'ye İl Müftüsü Mustafa Soykök, DİTİB Württemberg Eyalet Bölge Birliği Kadınlar Teşkilatı Başkanı Neslihan Aran da eşlik etti.

Türkiye Diyanet Vakfının düzenlemiş olduğu "Bir İyilik, Bir Fidan" faaliyetlerine bulunduğu katkılardan dolayı, Vali Soytürk'e teşekkür belgesi takdim edildi.