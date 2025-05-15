Disneyland Macera Parkı 70. Yıl Kutlamalarına Hazırlanıyor
Kaliforniya'nın Disneyland Macera Parkı, bu hafta başlayacak olan 70. yıl kutlamaları çerçevesinde ziyaretçilerine özel etkinlikler, yeni aktiviteler ve sınırlı sayıda hatıra ürünleri sunacak.
ANAHEİM, 15 Mayıs (Xinhua) -- ABD'nin Kaliforniya eyaletindeki Disneyland Macera Parkı, bu hafta başlayacak 70. yıl kutlamaları kapsamında ziyaretçilerine özel etkinlikler sunacak.
Kutlamalarda yeni turistik aktiviteler, canlı dekorasyonlar, özel tasarlanmış yiyecek-içecekler ve sınırlı sayıda hatıra ürünleri yer alacak.
Kaynak: Xinhua / Güncel