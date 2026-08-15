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Disney D23'te X-Men Kadrosunu ve Yeni Yapımları Duyurdu

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Disney'in D23 etkinliğinde yeni X-Men filminin oyuncu kadrosu açıklandı; Adam Driver, Christopher Abbott ve Sadie Sink gibi isimler yer alıyor. Film 2028'de vizyona girecek. Ayrıca Avengers, Star Wars ve animasyon yapımlarından ilk görüntüler paylaşıldı.

ABD merkezli eğlence şirketi Disney, Kaliforniya'nın Anaheim kentinde düzenlenen D23 etkinliğinde, önümüzdeki dönemde izleyiciyle buluşacak yapımlarına ilişkin yeni detayları ve ilk görüntüleri paylaştı.

Etkinlikte Marvel Studios'un yeni "X-Men" filmi için oluşturduğu oyuncu kadrosu da resmen duyuruldu.

Adam Driver'ın Nathaniel Milbury, yani Mister Sinister karakterini canlandıracağı belirtildi.

Christopher Abbott, "Charles Xavier" (Professor X) karakteriyle mutant ekibine katılırken, Inde Navarrette "Rogue", Maya Boyd ise "Storm" karakterini üstlenecek.

Filmde ayrıca Samara Weaving'in "Emma Frost" ve Kit Connor'ın "Cyclops"u canlandıracağı kaydedildi.

Sadie Sink ise daha önce yer aldığı "Spider-Man: Brand New Day" filminde canlandırdığı "Jean Grey" karakteriyle yeni X-Men filminde de izleyici karşısına çıkacak.

Yeni "X-Men" filminin 5 Mayıs 2028'de vizyona girmesi planlanıyor.

D23 etkinliğinde, "Avengers: Doomsday", "Star Wars" serisi ve "Percy Jackson and the Olympians"ın yeni sezonuna ilişkin gelişmelerin yanı sıra "Tangled", "Coco 2", "Oswald" ve "The Bluey Movie" gibi yapımlardan da ilk görüntüler gösterildi.

Kaynak: AA
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