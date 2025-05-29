Disney Müzikleri İstanbul'da Canlı Performansla Buluşuyor

Disney Müzikleri İstanbul'da Canlı Performansla Buluşuyor
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Disney film müzikleri, 'Disney in Concert: Around the World' gösterisiyle 16-17 Ocak 2026 tarihlerinde İstanbul Kongre Merkezi'nde sahnelenecek. Sinfonia Pop Orkestrası ve sanatçıların yer alacağı gösteri, unutulmaz Disney sahnelerini dev ekranlarda yeniden yaşatacak.

Sinema tarihine damga vuran Disney film müzikleri, "Disney in Concert: Around the World" gösterisiyle 2026'da İstanbul'da sanatseverlerle buluşacak.

İstanbul Kongre Merkezi'nde 16-17 Ocak 2026'da gerçekleşecek gösteride, Aslan Kral'dan Karlar Kraliçesi'ne, Moana'dan Pocahontas'a birçok filmin müziklerine yer verilecek.

Gösteri için Paris'ten Jordan Gudefin'in şefliğini üstlendiği Sinfonia Pop Orkestrası ile şarkıcılar ve dansçılar gelecek.

Sinema tarihine damga vuran Disney film müzikleri canlı performanslarla hayat bulurken, unutulmaz filmlerin sahneleri dev ekranlara yansıtılacak.

Gösterinin biletlerine Biletix ve Mobilet'ten ulaşılabilir.

Kaynak: AA / Aişe Hümeyra Akgün - Güncel
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