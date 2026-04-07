Emekli-Sen, Emekli İkramiyeleri İçin Topladığı 100 Bin İmzayı, Özgür Özel'e Teslim Etti

DİSK Emekli-Sen üyeleri, emekli ikramiyelerinin asgari ücrete çıkarılması amacıyla topladıkları 100 bin imzayı CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e teslim etti. Özel, emeklilik bayram ikramiyesinin asgari ücret seviyesine yükseltilmesi talebine destek verdi.

Haber: Gülara SUBAŞI

(ANKARA) - DİSK Emekli-Sen üyeleri, emekli ikramiyelerinin asgari ücrete çıkarılması için topladıkları 100 bin imzayı, TBMM'de CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e teslim etti.

Devrimci İşçi Sendikaları Konfedersyonu (DİSK) Emekliler Sendikası üyeleri, emekli ikramiyelerinin asgari ücrete çıkarılması için 100 bin imza topladı. CHP'nin haftalık grup toplantısına katılan üyeler, topladıkları 100 bin imzayı, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e teslim etti.

Özel, grup toplantısında konuya ilişkin, "Bugün buraya DİSK Emekli-Sen gelmiş. 100 bin imza toplamışlar. Bizim bayram ikramiyelerinin bir asgari ücret olmasına yönelik olarak siyasi parti gruplarını ziyaret edeceklermiş. Biz en düşük emekli maaşının bir asgari ücret, asgari ücretin 39 bin lira olmasını savunuyoruz, bundan sonra da savunmaya devam edeceğiz. Emekliye bayram ikramiyesinin de bir asgari ücret olmasının arkasındayız. Bu konuda grubumuz bu hafta ne gerekiyorsa yapacak emekliler için" ifadesini kullanmıştı.

Kaynak: ANKA
Trump'ın 'İran medeniyeti bu gece yok olacak' tehdidi sonrası Beyaz Saray'dan açıklama

Trump'ın tehdidi sonrası Beyaz Saray'dan jet açıklama
Yüzde 93 engelli kaldı, maaş başvurusunda ikinci şoku yaşadı

Engelli maaşı için başvuru yapınca hayatının şokunu yaşadı
Genç kadın, tesadüfen duydukları karşısında şoke oldu: Ahlaki değerlerimiz çökmüş

Tesadüfen duydukları şoke etti: Ahlaki değerlerimiz çökmüş
Baba hastanede, oğul camide! Ahmet Tatlıses’e kelepçe engeli

Baba hastanede, oğul camide! Ahmet Tatlıses’e kelepçe engeli
Aydın’da eski belediye başkanı silahlı saldırıdan tutuklandı

Eski belediye başkanı tutuklandı! İddia çok vahim

Yüzde 93 engelli kaldı, maaş başvurusunda ikinci şoku yaşadı

Engelli maaşı için başvuru yapınca hayatının şokunu yaşadı
Yoğun bakımda bulunan Lucescu için sevenlerini üzen gelişme

Lucescu'nun sevenlerini üzen haber
Ünlü isimden bomba itiraflar: Garsondum, temizlikçiydim şimdi patronum

Ünlü isimden yıllar sonra gelen bomba itiraflar