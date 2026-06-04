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Disk Genel Başkanı Çerkezoğlu, Fnv Kongresi'ne Katıldı

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DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, Hollanda İşçi Sendikaları Federasyonu’nun Amsterdam’daki kongresine katılarak uluslararası sendikal hareketin temsilcileriyle iş birliği görüşmeleri yaptı.

(ANKARA) - DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, konfederasyonu temsilen Hollanda İşçi Sendikaları Federasyonu'nun Amsterdam'da düzenlenen kongresine katıldı. Çerkezoğlu, kongre kapsamında uluslararası sendikal hareketin temsilcileriyle görüştü.

DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, Hollanda İşçi Sendikaları Federasyonu'nun Amsterdam'da düzenlenen kongresine katıldı. Çerkezoğlu, kongrede DİSK'i temsilen temaslarda bulundu.

Kongre kapsamında ITUC, ETUC ve EPSU Genel Sekreterleri ile bir araya gelen Çerkezoğlu, FNV Uluslararası İlişkiler Sekreteri David van de Geer ile de görüşme gerçekleştirdi.

Görüşmede DİSK ile FNV arasındaki ortak çalışmalar ve gelecekteki iş birliği olanakları değerlendirildi.

DİSK'ten yapılan açıklamada, DİSK ile FNV arasındaki dayanışmanın uzun yıllara dayandığı belirtilerek, iki örgütün hem ikili düzeyde hem de uluslararası sendikal hareket çatısı altında emek hakları ve sendikal özgürlükler için ortak çalışmalar, kampanyalar ve eylemlerde birlikte yer aldığı ifade edildi.

Kaynak: ANKA
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