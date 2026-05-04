Disk-Ar'ın Araştırması: Asgari Ücret Yılın Dördüncü Ayında 4 Bin 110 Lira Kayıp Yaşadı

(ANKARA) - Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu Araştırma Merkezi'nin (DİSK-AR) araştırmasına göre, asgari ücrette yılın dördüncü ayında 4 bin 110 lira kayıp yaşanırken, en düşük emekli aylığındaki erime ise 2 bin 928 lira olarak hesaplandı.

DİSK-AR, Mayıs 2026 dönemine ait Enflasyon Bülteni'ni yayımladı. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verileri ve ekonomik göstergeler üzerinden yapılan analizde, asgari ücretin Nisan 2026 itibarıyla 4 bin 110 lira eridiği, düşük gelirlilerin ise gıda harcamalarından kısıp kira ve ulaşıma yönelmek zorunda kaldığı vurgulandı.

Bültende, TÜİK açıkladığı resmi enflasyon verilerine yer verilerek, yıllık enflasyonun yüzde 32,37, gıda enflasyonunun ise yüzde 34,55 olduğu belirtildi. Fiyatların son bir ayda yüzde 4,18 artış gösterdiği kaydedilen bültende, 12 aylık ortalamalara göre enflasyon oranının yüzde 32,43 olarak gerçekleştiği ifade edildi.

Bültende, düşük gelirlilerin harcama alışkanlıklarının değişmek zorunda kaldığı ifade edilerek, "Kira, konut ve ulaştırma harcamaları artıyor. Düşük gelirliler gıdadan kısıp kira ve ulaşıma harcıyor" denildi.

En düşük yüzde 20'lik gelir grubu toplam gelirin sadece yüzde 6,3'ünü alırken, bu grubun harcamaları içinde gıdanın payı yüzde 30,4 oldu. Buna karşın en yüksek yüzde 20'lik gelir grubu toplam gelirin yüzde 48,1'ini elde ederken harcamaları içindeki gıdanın payı yüzde 12,8'de kaldı.

Kaynak: ANKA