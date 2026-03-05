Haberler

Dışişleri Sözcüsü Keçeli'den, Ege Adaları'nın silahsızlandırılmış statüsüne ilişkin gelişmelere dair açıklama Açıklaması

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, Ege Adaları'nın silahsızlandırılmış statüsüne ilişkin son dönemde yaşanan gelişmeler hakkında, "İç politikaya yönelik saiklerle mesnetsiz iddialarda bulunmayı ve ülkemiz aleyhine dezenformasyon yapmayı adet haline getiren çevrelere, oldubittilere...

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, Ege Adaları'nın silahsızlandırılmış statüsüne ilişkin son dönemde yaşanan gelişmeler hakkında, "İç politikaya yönelik saiklerle mesnetsiz iddialarda bulunmayı ve ülkemiz aleyhine dezenformasyon yapmayı adet haline getiren çevrelere, oldubittilere izin vermeyeceğimizi bu vesileyle tekrar hatırlatıyor ve kendilerini sağduyuya davet ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Keçeli'nin, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, 1923 tarihli Lozan Barış Antlaşması ve 1947 tarihli Paris Barış Antlaşması çerçevesinde gayriaskeri statü altına alınan Doğu Ege Adaları ve Oniki Adalar'ın objektif hukuki statüsünde tartışmaya açık bir husus bulunmadığı belirtildi.

"Hal böyleyken, bölgemizde yaşanan son gelişmeleri fırsata çevirmek isteyen ve her vesileyle NATO müttefikimiz Yunanistan'la ikili ilişkilerimizi zehirlemeye gayret gösteren bazı çevrelerin yeni bir oldubitti teşebbüsünde bulunmaları esasen şaşırtıcı değildir." ifadesinin yer aldığı açıklamada, Türkiye'yi revizyonizmle suçlayan bu çevrelerin uluslararası hukuk hilafına atacakları her adımın yok hükmünde olduğu vurgulandı."

Son günlerde Ege Adalarının silahsızlandırılmış statüsü hilafına yapılan açıklamaların gayriciddi, talihsiz ve zamansız bulunduğu bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Daha da ibret verici olan husus ise bu zihniyetin geçmişte Kıbrıs Adasının ortak sahibi olan Kıbrıslı Türkleri toplu halde yok etmek isterken bugün onları da koruyacaklarını iddia etmeleridir. Bilinmesini isteriz ki, Kıbrıslı Türkler ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Anavatan ve Garantör Türkiye'nin de desteğiyle kendi güvenliğini sağlamaya muktedir olup başka hiç kimseye muhtaç değildir. Bölgemizde yaşanan gelişmeler barış ve istikrara olan samimi bağlılığın önemini bir kez daha ortaya koymaktadır. İç politikaya yönelik saiklerle mesnetsiz iddialarda bulunmayı ve ülkemiz aleyhine dezenformasyon yapmayı adet haline getiren çevrelere, oldubittilere izin vermeyeceğimizi bu vesileyle tekrar hatırlatıyor ve kendilerini sağduyuya davet ediyoruz."

Kaynak: AA / Sümeyye Dilara Dinçer
Nahçıvan Uluslararası Havalimanı'na İHA saldırısı

Savaş Kafkasya'ya yayıldı! İran kardeş ülkeyi vurdu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Deterjanlı kahve davasında milyonluk uzlaşma

Deterjanlı kahve davasında milyonluk uzlaşma
Barış Alper için karar verildi! Bu parayı getiren alır

Barış Alper için karar verildi! Bu parayı getiren alır
Sadettin Saran'dan taraftarı kahreden haber

Korkulan oldu!
İzmir'de bir kişi evini tahliye etmediği gerekçesiyle kiracısını öldürdü

Evini tahliye etmeyen kiracısını öldürdü
Deterjanlı kahve davasında milyonluk uzlaşma

Deterjanlı kahve davasında milyonluk uzlaşma
İran sınırına yığınak yapıyor! Tanklar gönderildi, tüm izinler iptal

İran sınırına yığınak yapıyor! Tanklar gönderildi, tüm izinler iptal
Dünya devinin yıldızları bu kez arabalarıyla 'Para var huzur var' dedirtti

Videoyu izleyen herkes aynı yorumu yapıyor