Dışişleri Bakanlığı'ndan, İsrailli Bakanın Küresel Sumud Filosu Katılımcılarına Yönelik Şiddetine Tepki

(ANKARA) - Dışişleri Bakanlığı, İsrailli bir bakanın Küresel Sumud Filosu katılımcılarına yönelik sözlü ve fiziki şiddet uygulamasını kınayarak, alıkonulan vatandaşlar ile diğer filo katılımcılarının derhal ve salimen serbest bırakılması için girişimlerin sürdüğünü bildirdi.

Dışişleri Bakanlığı, İsrailli bir bakanın alıkonulan Küresel Sumud Filosu katılımcılarına yönelik şiddetine ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İsrailli bir bakanın, İsrail tarafından hukuka aykırı bir şekilde uluslararası sularda müdahale edilen Küresel Sumud Filosu katılımcılarına yönelik sözlü ve fiziki şiddet uygulamasını lanetliyoruz."

İsrail'in Gazze'de uyguladığı soykırımın baş aktörlerinden olan söz konusu bakan, Netanyahu hükümetinin şiddet odaklı ve barbar zihniyetini tüm dünyaya bir kez daha alenen göstermiştir.

Alıkonulan vatandaşlarımızın ve diğer filo katılımcılarının derhal ve salimen serbest bırakılmaları için ilgili diğer ülkelerle beraber her türlü girişim yapılmakta olup, en kısa zamanda sonuç alınması için çabalarımız kararlılıkla sürdürülmektedir."

