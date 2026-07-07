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Dışişleri Bakanlığından, İsrailli yetkililerin dezenformasyon faaliyetlerine ilişkin açıklama Açıklaması

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Dışişleri Bakanlığı, İsrailli yetkililerin asılsız iddialarını ve dezenformasyon faaliyetlerini kınayarak, Netanyahu ve suç ortaklarının eleştirileri çarpıttığını ve Gazze'deki soykırımı gizlemeye çalıştığını belirtti. Türkiye, barış ve istikrar için doğruları söylemeye devam edeceğini vurguladı.

Dışişleri Bakanlığı, İsrailli yetkililerin asılsız iddiaları ve dezenformasyon faaliyetlerine ilişkin, "(İsrail Başbakanı Binyamin) Netanyahu ve suç ortakları, kendilerine yöneltilen her türlü eleştiriyi kasıtlı şekilde çarpıtmakta ve sistematik bir propaganda faaliyetiyle gündemi değiştirmeye çalışmaktadır." ifadelerini kullandı.

Bakanlık, İsrailli yetkililerin asılsız iddiaları ve dezenformasyon faaliyetlerine ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, son günlerde İsrailli yetkililer tarafından belirli bir eş güdüm ve zamanlamayla dolaşıma sokulan asılsız iddiaların bir dezenformasyon kampanyasının parçası olduğu belirtilerek, "(İsrail Başbakanı Binyamin) Netanyahu ve suç ortakları, kendilerine yöneltilen her türlü eleştiriyi kasıtlı şekilde çarpıtmakta ve sistematik bir propaganda faaliyetiyle gündemi değiştirmeye çalışmaktadır. Öte yandan, söz konusu çabalar, artık uluslararası kamuoyunu ikna etmemekte, Netanyahu hükümetinin Gazze'deki soykırımını, bölgedeki işgal ve ilhak politikaları ile istikrarsızlaştırıcı eylemlerini gizlemeyi başaramamaktadır." ifadelerine yer verildi.

Türkiye'nin amacının, bölgedeki tüm ülke ve halkların barış, istikrar ve refah içinde yaşaması olduğu belirtilen açıklamada, bu anlayışla, bir kez daha İsrail'e yapıcı ve barışçı bir politika izleme çağrısı yapıldı.

Açıklamada, "Türkiye olarak doğruları söylemeye devam edeceğiz." denildi.

Kaynak: AA / Mehmet Şah Yılmaz
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