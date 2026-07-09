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Dışişleri Bakanlığı'ndan Avrupa Parlamentosu'nun Kıbrıs Kararına Tepki

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Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Parlamentosu'nda Kıbrıs konusunda kabul edilen ve Türk Silahlı Kuvvetlerine yönelik asılsız iddialar içeren kararın yok hükmünde olduğunu belirterek, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne tam destek verdi.

(ANKARA) - Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Parlamentosu'nda Kıbrıs konusunda kabul edilen karara tepki göstererek, kararın "yok hükmünde" olduğunu vurguladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya tam destek verildiği kaydedildi.

Dışişleri Bakanlığı açıklamasında, şu ifadelere yer verildi:

"Avrupa Parlamentosu'nda kabul edilen, kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerine yönelik asılsız ve akıl dışı iddialar içeren karar yok hükmündedir. Karar hakkında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya tam destek veriyoruz."

Alçakça iftiralar barındıran söz konusu karar, Avrupa Birliği'nin ve özelde Avrupa Parlamentosu'nun, Kıbrıs meselesiyle ilgili olarak belirli çevrelerin güdümüyle benimsediği yanlı ve çarpık yaklaşımın son örneğini teşkil etmektedir.

Avrupa Birliği kurumlarının, Kıbrıs meselesine yönelik tarihi gerçekliklerden ve tarafsızlıktan gittikçe uzaklaşan bir yaklaşım içine girmesini endişe verici buluyoruz."

Kaynak: ANKA
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