Dışişleri: "İsrail hükümetini kutsal mekanlardaki statükonun korunmasına yönelik önlemler almaya davet ediyor, tahrikkar eylemlere izin verilmemesi... - Haberler

Dışişleri: "İsrail hükümetini kutsal mekanlardaki statükonun korunmasına yönelik önlemler almaya davet ediyor, tahrikkar eylemlere izin verilmemesi...
AA - Emre Karaca - Güncel
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Dışişleri: "İsrail hükümetini kutsal mekanlardaki statükonun korunmasına yönelik önlemler almaya davet ediyor, tahrikkar eylemlere izin verilmemesi çağrımızı yineliyoruz"
Dışişleri: "İsrail hükümetini kutsal mekanlardaki statükonun korunmasına yönelik önlemler almaya davet ediyor, tahrikkar eylemlere izin verilmemesi çağrımızı yineliyoruz"
AA / Emre Karaca - Güncel