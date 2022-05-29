Dışişleri: "İsrail hükümetini kutsal mekanlardaki statükonun korunmasına yönelik önlemler almaya davet ediyor, tahrikkar eylemlere izin verilmemesi... - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Dışişleri: "İsrail hükümetini kutsal mekanlardaki statükonun korunmasına yönelik önlemler almaya davet ediyor, tahrikkar eylemlere izin verilmemesi...

AA - Emre Karaca - Güncel
 - Güncelleme:
Dışişleri: 'İsrail hükümetini kutsal mekanlardaki statükonun korunmasına yönelik önlemler almaya davet ediyor, tahrikkar eylemlere izin verilmemesi...

Dışişleri: "İsrail hükümetini kutsal mekanlardaki statükonun korunmasına yönelik önlemler almaya davet ediyor, tahrikkar eylemlere izin verilmemesi çağrımızı yineliyoruz"

Dışişleri: "İsrail hükümetini kutsal mekanlardaki statükonun korunmasına yönelik önlemler almaya davet ediyor, tahrikkar eylemlere izin verilmemesi çağrımızı yineliyoruz"

AA / Emre Karaca - Güncel

İsrail Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title