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Türkiye'den Kolombiya'ya Golan Tepeleri Tepkisi

Türkiye'den Kolombiya'ya Golan Tepeleri Tepkisi
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Dışişleri Bakanlığı, Kolombiya'nın Golan Tepeleri'ndeki İsrail işgalini meşrulaştıran açıklamasını şiddetle kınadı. Açıklamada, bu tür çabaların uluslararası hukukun ihlali olduğu ve hiçbir hukuki değer taşımadığı belirtilirken, İsrail'in işgaline son verilmesi çağrısı yinelendi. Türkiye'nin Suriye'nin toprak bütünlüğü ve egemenliğini desteklemeye devam edeceği vurgulandı.

(ANKARA) - Dışişleri Bakanlığı, Kolombiya'nın Golan Tepeleri'ndeki İsrail işgalini meşrulaştırmaya yönelik açıklamasını kınadı.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Suriye'nin ayrılmaz bir parçasını teşkil eden Golan Tepeleri'ndeki İsrail işgalini meşrulaştırmaya yönelik olarak Kolombiya tarafından yapılan açıklamayı şiddetle kınıyoruz. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 497 sayılı kararı başta olmak üzere, uluslararası hukukun vahim bir ihlalini teşkil eden bu minvaldeki münferit çabaların hiçbir hukuki değeri yoktur.

Bu vesileyle, İsrail'in, Golan Tepeleri dahil Suriye'nin güneyindeki işgaline ve ülkenin egemenliği ile istikrarını hedef alan saldırılarına son verilmesi için uluslararası toplumun üzerine düşeni yerine getirmesine yönelik çağrımızı yineliyoruz. Türkiye, Suriye'nin toprak bütünlüğünün ve egemenliğinin muhafazası ile ülkede kalıcı huzur ve istikrarın tesisine yönelik desteğini sürdürecektir."

Kaynak: ANKA
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