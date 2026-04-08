Dışişleri Bakanlığı'ndan geçici ateşkes kararına ilk yorum

Dışişleri Bakanlığı, ABD ile İran arasındaki geçici ateşkesin memnuniyetle karşılandığını belirterek, tüm tarafların varılan mutabakata bağlı kalmasının ümit edildiğini vurguladı.

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Bölgedeki savaşta ilan edilen geçici ateşkes kararını memnuniyetle karşılıyoruz. Geçici ateşkesin sahada tam olarak uygulanması gerektiğini vurguluyor ve tüm tarafların varılan mutabakata bağlı kalmasını ümit ediyoruz. Kalıcı barışa giden yol ancak diyalog, diplomasi ve karşılıklı güvenle mümkün olacaktır. İslamabad’da yapılacak müzakerelerin başarıyla sonuçlanması için her türlü desteği vermeyi sürdüreceğiz. Bu süreçte üstlendiği rolden dolayı kardeş Pakistan’ı tebrik ediyor, barışa katkı sunan tüm girişimlerin devamını diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı