Dışişleri Bakanlığından "Dünya Mayın Bilinci ve Mayın Faaliyetine Destek Günü"ne yönelik açıklama Açıklaması

Dışişleri Bakanlığından Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu tarafından ilan edilen "4 Nisan Dünya Mayın Bilinci ve Mayın Faaliyetine Destek Günü"ne yönelik yapılan açıklamada, "Ülkemiz, mayın tehdidiyle mücadelede insani değerleri esas alan yaklaşımıyla bölgesel ve küresel düzeyde üstlendiği sorumlulukları kararlılıkla sürdürecektir." ifadesi kullanıldı.

Bakanlık, "4 Nisan Dünya Mayın Bilinci ve Mayın Faaliyetine Destek Günü"ne ilişkin yazılı açıklama yaptı.

BM Genel Kurulu tarafından ilan edilen "4 Nisan Dünya Mayın Bilinci ve Mayın Faaliyetine Destek Günü"nün, mayın ve patlamamış mühimmatın yol açtığı tehlikelere dikkati çektiği belirtilen açıklamada, mayın ve patlamamış mühimmatın, çatışmaların sona ermesinin ardından dahi uzun yıllar boyunca sivillerin hayatını tehdit ettiği vurgulandı.

Türkiye'nin, bölgesinde ve dünyada hem kara hem deniz mayınlarıyla mücadele konusunda önemli ve somut katkılar sunan bir ülke olduğu aktarılan açıklamada, Türkiye'nin, tarafı olduğu "Anti-Personel Mayınların Kullanımının, Depolanmasının, Üretiminin ve Devredilmesinin Yasaklanması ve Bunların İmhasına İlişkin Ottawa Sözleşmesi" kapsamında uluslararası işbirliği mekanizmalarını Milli Mayın Faaliyet Merkezi aracılığıyla etkin biçimde desteklemeye devam edeceği bildirilirken, "Ülkemiz, mayın tehdidiyle mücadelede insani değerleri esas alan yaklaşımıyla bölgesel ve küresel düzeyde üstlendiği sorumlulukları kararlılıkla sürdürecektir." ifadesine yer verildi.

Kaynak: AA / Büşranur Keskinkılıç
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

