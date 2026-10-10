Dışişleri Bakanlığı, Panama'daki deprem için Panama halkına geçmiş olsun diledi

Dışişleri Bakanlığı, Panama'daki deprem için Panama halkına geçmiş olsun dilediGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Dışişleri Bakanlığı, Panama'da dün yaşanan depremin yol açtığı zarar nedeniyle derin üzüntü duyulduğunu açıkladı. Açıklamada Panama halkına geçmiş olsun dilenirken, depremden etkilenen Türk vatandaşı bulunmadığı ve gelişmelerin yakından takip edildiği kaydedildi.
Dışişleri Bakanlığı, Panama'da dün meydana gelen depremin yol açtığı zarardan derin üzüntü duyulduğunu bildirdi.
Bakanlık, Panama'da meydana gelen depreme ilişkin yazılı açıklama yaptı.
Açıklamada, Panama'da dün meydana gelen depremin yol açtığı zarardan derin üzüntü duyulduğu belirtilerek, "Panama halkına geçmiş olsun dileklerimizi sunuyor, bu zor dönemde Panama ile dayanışma içinde olduğumuzu vurguluyoruz." ifadesi kullanıldı.
Mevcut bilgilere göre, depremden etkilenen Türk vatandaşının bulunmadığı belirtilen açıklamada, gelişmelerin yakından takip edildiği kaydedildi.