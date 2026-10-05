Dışişleri Bakanlığı, Nijerya'nın Ondo eyaletindeki askeri uçak kazasına taziye iletti.Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Dışişleri Bakanlığı, Nijerya'nın Ondo eyaletinde 5 Ekim'de askeri bir uçağın düşmesi sonucu yaşanan can kayıpları nedeniyle taziye mesajı yayımladı. Açıklamada, hayatını kaybedenlerin yakınlarına ve Nijerya halkına taziyeler sunuldu.
(ANKARA) - Dışişleri Bakanlığı, Nijerya'nın Ondo eyaletinde meydana gelen askeri uçak kazasında yaşanan can kayıpları nedeniyle taziye mesajı yayımladı.
Açıklamada, " Nijerya'nın Ondo eyaletinde bugün (5 Ekim) askeri bir uçağın düşmesi sonucunda yaşanan can kayıplarından derin üzüntü duyuyoruz. Bu elim kazada hayatını kaybedenlerin yakınlarına ve Nijerya halkına taziyelerimizi sunuyoruz." denildi.
Kaynak: ANKA