Dışişleri Bakanlığı, Nijerya'nın Ondo eyaletindeki askeri uçak kazasına taziye iletti.

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(ANKARA) - Dışişleri Bakanlığı, Nijerya'nın Ondo eyaletinde meydana gelen askeri uçak kazasında yaşanan can kayıpları nedeniyle taziye mesajı yayımladı.

Açıklamada, " Nijerya'nın Ondo eyaletinde bugün (5 Ekim) askeri bir uçağın düşmesi sonucunda yaşanan can kayıplarından derin üzüntü duyuyoruz. Bu elim kazada hayatını kaybedenlerin yakınlarına ve Nijerya halkına taziyelerimizi sunuyoruz." denildi.

Kaynak: ANKA