Türkiye'den Nijer'e itidal çağrısı

DIŞİŞLERİ Bakanlığı, " Nijer'de bugün meydana gelen şiddet olaylarını yakından takip ediyoruz" açıklamasında bulundu.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, " Nijer'de bugün (29 Ağustos) meydana gelen şiddet olaylarını yakından takip ediyoruz. Nijer'in güvenliğinin ve istikrarının korunması için itidal çağrısında bulunuyor, sükunetin en kısa sürede yeniden sağlanmasını temenni ediyoruz. Türkiye, Nijer'le dayanışma içinde olmaya ve Nijer halkını desteklemeye devam edecektir" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı