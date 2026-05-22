Dışişleri Bakanlığı'ndan Yotopulos'ın Serbest Bırakılmasına Tepki: Teröriste Gösterilen Hoşgörü Kabul Edilemez

(ANKARA) - Dışişleri Bakanlığı, 17 Kasım terör örgütü lideri hükümlü Aleksandros Yotopulos'un dün Yunanistan makamları tarafından serbest bırakılmasını "en güçlü biçimde" kınadı. Bakanlık, "Yunanistan makamlarını terörle mücadeleye sekte vuracak adımlardan kaçınmaya ve hüküm giymiş teröristlerin cezalandırılması konusundaki yükümlülüklerini yerine getirmeye çağırıyoruz" dedi.

Dışişleri Bakanlığı, bugün 17 Kasım terör örgütü lideri hükümlü Aleksandros Yotopulos'un serbest bırakılmasına ilişkin yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"1991 yılında Atina Büyükelçiliğimiz Basın Ataşesi Çetin Görgü'nün cinayetinin, aynı yıl Atina Büyükelçiliğimiz Müsteşarı Deniz Bölükbaşı'na yönelik suikast girişiminin ve 1994 yılında Atina Büyükelçiliğimiz Müsteşarı Haluk Sipahioğlu'nun cinayetinin azmettiricisi olması nedeniyle 17 kez müebbet hapis ve 25 yıl ağır hapis cezasına çarptırılan 17 Kasım terör örgütü lideri Aleksandros Yotopulos'un 21 Mayıs 2026 tarihinde serbest bırakılmasını en güçlü biçimde kınıyoruz."

Yurt dışında ülkemizi şerefle temsil etmiş diplomatlarımızı hedef alan suikast ve saldırıların azmettiricisi olan bu kalleş teröriste gösterilen hoşgörü, şehit diplomatlarımızın anısına ve ailelerine yönelik büyük bir saygısızlık olup, kabul edilemez niteliktedir. Yunanistan makamlarını terörle mücadeleye sekte vuracak adımlardan kaçınmaya ve hüküm giymiş teröristlerin cezalandırılması konusundaki yükümlülüklerini yerine getirmeye çağırıyoruz."

