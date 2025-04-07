Dışişleri Bakanlığı'ndan Ruanda Soykırımı için Taziye
Dışişleri Bakanlığı, Ruanda'da Tutsilere yönelik Soykırımın 31'inci yılı dolayısıyla taziye dileklerini iletti ve olayın hatırlanması gerektiğini vurguladı.
(ANKARA) - Dışişleri Bakanlığı Ruanda'da Tutsilere yönelik Soykırımın 31'inci yılı hakkında Ruanda halkına taziye dileklerini iletti.
Dışişleri Bakanlığı Ruanda'da Tutsilere yönelik Soykırımın 31'inci yılı hakkında Ruanda halkına taziye dileklerini iletti. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada "Ruanda'da 1994 yılında yaşanan ve insanlık tarihindeki en büyük acılardan biri olan Tutsilere Yönelik Soykırımı derin üzüntüyle hatırlıyoruz. Yaşamını yitirenleri saygıyla anıyor, Ruanda halkına taziyelerimizi sunuyoruz" ifadesi kullanıldı.
Kaynak: ANKA / Güncel